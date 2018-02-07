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Трамп поздравил Маска с успешным запуском ракеты Falcon Heavy

7 февраля 2018, 06:57

Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, самая мощная из всех ныне используемых в мире, стартовала во вторник в 15.45 по местному времени (23.45 мск).
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп в своем «Твиттере» поздравил Илона Маска и его компанию SpaceX с успешным запуском сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Об этом сообщает RT.

«Поздравляю Илона Маска и SpaceX с успешным запуском Falcon Heavy. Это достижение, наряду с коммерческими и международными партнерами NASA, по-прежнему демонстрирует американскую изобретательность в лучшем виде!» — написал Трамп.

Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, самая мощная из всех ныне используемых в мире, стартовала во вторник в 15.45 по местному времени (23.45 мск) с мыса Канаверал. За ее стартом наблюдали несколько тысяч человек. Ракета вывела на орбиту Земли автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции Маска. 


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