Илон Маск опубликовал видео со спорткаром Tesla на орбите Земли

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем «Твиттере» видео с автомобилем Tesla Roadster на орбите Земли, выведенным туда во вторник ракетой-носителем Falcon Heavy. Спорткар из его личной коллекции был использован в качестве полезной нагрузки при запуске ракеты.

«Изображение из пункта управления SpaceX. Видимо, на орбите вокруг Земли оказался автомобиль», — написал Маск в комментарии к видео.

За рулем машины находится манекен в скафандре по прозвищу Starman, а на приборной панели красуется надпись «Без паники!» В спорткаре также заложено послание для инопланетян.

Предполагается, что Tesla выйдет на гиперболическую орбиту Земли, а затем начнет двигаться к Марсу по гелиоцентрической орбите, уточняет ТАСС.

Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, самая мощная из всех ныне используемых в мире, стартовала во вторник в 15.45 по местному времени (23.45 мск) с площадки 39А на мысе Канаверал. За ее стартом наблюдали несколько тысяч человек. Два боковых ускорителя (которые раньше уже были задействованы для запуска Falcon 9) успешно приземлились на мысе Канаверал и пригодны для последующего использования.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O