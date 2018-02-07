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Илон Маск опубликовал видео со спорткаром Tesla на орбите Земли

7 февраля 2018, 06:39

Личный автомобиль главы SpaceX был использован в качестве полезной нагрузки при запуске ракеты Falcon Heavy, состоявшемся 6 февраля.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем «Твиттере» видео с автомобилем Tesla Roadster на орбите Земли, выведенным туда во вторник ракетой-носителем Falcon Heavy. Спорткар из его личной коллекции был использован в качестве полезной нагрузки при запуске ракеты.

«Изображение из пункта управления SpaceX. Видимо, на орбите вокруг Земли оказался автомобиль», — написал Маск в комментарии к видео.

За рулем машины находится манекен в скафандре по прозвищу Starman, а на приборной панели красуется надпись «Без паники!» В спорткаре также заложено послание для инопланетян.

Предполагается, что Tesla выйдет на гиперболическую орбиту Земли, а затем начнет двигаться к Марсу по гелиоцентрической орбите, уточняет ТАСС.

Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, самая мощная из всех ныне используемых в мире, стартовала во вторник в 15.45 по местному времени (23.45 мск) с площадки 39А на мысе Канаверал. За ее стартом наблюдали несколько тысяч человек. Два боковых ускорителя (которые раньше уже были задействованы для запуска Falcon 9) успешно приземлились на мысе Канаверал и пригодны для последующего использования. 


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