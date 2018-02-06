Опубликованы данные о доходах Путина за шесть лет

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Доходы кандидата на пост Президента России Владимира Путина за шесть лет составили свыше 38,5 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию кандидата на пост главы государства.

У Владимира Путина имеются 13 счетов в банках, на которых хранится в целом более 13,8 млн рублей, следует из данных ЦИК РФ.

В список источников доходов в декларации Путина входят зарплата, военная пенсия и доход по вкладам, говорится в сообщении информагентства.

Путину принадлежат квартира в Санкт-Петербурге площадью 77 кв. м и гараж на 18 кв. м, квартира в Москве на 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м в Санкт-Петербурге, автомобили ГАЗ-М21 1960-го и 1965 годов выпуска, «Нива» и прицеп «Скиф».

Публикация данных о доходах и имуществе — одно из требований к кандидатам в Президенты России.

Ранее стало известно, что Владимиру Путину вручили удостоверение зарегистрированного кандидата в Президенты.