Путину выдали удостоверение зарегистрированного кандидата в Президенты РФ

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин, заявивший свою кандидатуру на следующий президентский срок в качестве самовыдвиженца, сегодня стал обладателем удостоверения зарегистрированного кандидата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря лидера страны Дмитрия Пескова.
«Конечно. Удостоверение кандидата было передано Президенту», — сообщил Песков.
Ранее ЦИК РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост Президента на грядущих выборах.
Выборы Президента России пройдут 18 марта 2018 года.