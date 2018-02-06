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Путину выдали удостоверение зарегистрированного кандидата в Президенты РФ

6 февраля 2018, 21:24

«Конечно. Удостоверение кандидата было передано Президенту», — сообщил Дмитрий Песков.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин, заявивший свою кандидатуру на следующий президентский срок в качестве самовыдвиженца, сегодня стал обладателем удостоверения зарегистрированного кандидата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря лидера страны Дмитрия Пескова. 

«Конечно. Удостоверение кандидата было передано Президенту», — сообщил Песков.

Ранее ЦИК РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост Президента на грядущих выборах.

Выборы Президента России пройдут 18 марта 2018 года.


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