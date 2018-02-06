Из Казани в этом году можно будет улететь в Газипашу и Болонью

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Международный аэропорт «Казань» в этом году планирует открытие новых авиамаршрутов. Из столицы Татарстана можно будет улететь в Тбилиси, Минск, Батуми, Газипашу, Болонью. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела неавиационной деятельности казанского аэропорта Михаил Колобов.

По словам спикера, 28 марта открывается регулярный авиарейс в Тбилиси, 26 апреля – в Минск. «Далее – Батуми. Также откроется турецкое направление – Газипаша. Рейс будет чартерный. С 21 апреля самолеты будут летать в итальянский город Болонью. Рейс регулярный», – добавил он.

Как рассказал заместитель генерального директора авиакомпании «ЮВТ Аэро» Станислав Козленко, уже открыта продажа билетов из Казани в Батуми. «В проработке Ереван. Также рассматривается открытие рейсов в Мюнхен», – отметил он.

Казанский аэропорт в прошлом году обслужил более 2,6 млн пассажиров, заметил начальник управления Миндортранса РТ Алексей Сидоров. «За январь этого года рост пассажиропотока составил 45 процентов. Всего аэропортами Татарстана в 2017 году было обслужено более 3,2 млн пассажиров», – заключил он.