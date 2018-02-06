Из аэропорта «Бегишево» откроются рейсы в Санкт-Петербург

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Из аэропорта «Бегишево» откроются авиарейсы в Санкт-Петербург. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» коммерческий директор аэропорта Феликс Козлов.

«Перевозчик, который собирается выполнять рейсы в Санкт-Петербург, пока просил его не анонсировать. В этот город у нас ряд компаний раньше выполняли рейсы. Здесь все-таки требуется самолет большей вместимости, чтобы можно было сделать хорошую цену, потому что чем больше самолет, тем дешевле в нем стоит место. Нам удалось найти перевозчика с большими воздушными судами. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем официально анонсировать эти рейсы. И это будет очень хорошая цена на перевозку», – сказал спикер.

Он также отметил, что из аэропорта возобновились рейсы в Нижний Новгород. «Практически полгода у нас был перерыв в авиационном сообщении с Нижним Новгородом. В этом году оно возобновилось. Частота рейсов – три раза в неделю», – заявил коммерческий директор «Бегишева».

Козлов рассказал и о других новых направлениях, которые стартуют в этом году. Так, с 7 марта начнут выполняться полеты в Екатеринбург два раза в неделю. С 6 марта открывается рейс в Минеральные Воды, который тоже будет осуществляться два раза в неделю.

Кроме того, количество рейсов в Анталию увеличится до десяти в неделю. С 26 мая откроется рейс в турецкий Даламан, он будет выполняться один раз в десять дней. С 29 апреля и до конца октября самолеты будут летать в тунисский город Монастир один раз в 10 – 11 дней.

В летней программе аэропорта также запланированы рейсы в Симферополь, Сочи и Анапу.