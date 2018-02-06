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Новый международный терминал в аэропорту «Бегишево» откроется в 2020 году

6 февраля 2018, 17:31 , Фото: Султан Исхаков

Новый международный терминал в аэропорту «Бегишево» откроется в 2020 году Площадь трехэтажного здания составит 8,5 тыс. кв. метров.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Строительство нового терминала международных воздушных линий аэропорта «Бегишево» начнется в этом году. Окончание строительства запланировано на 2020 год. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» коммерческий директор аэропорта Феликс Козлов.

Решение о строительстве нового терминала было принято в прошлом году, отметил спикер. «Речь идет о терминале международных воздушных линий, который уже в 2020 году распахнет свои двери для пассажиров», – добавил он.

По словам Козлова, площадь трехэтажного здания составит 8,5 тыс. кв. м.

«Надеемся, что благодаря строительству нового терминала сможем создать комфортные условия для наших пассажиров», – подчеркнул он.

 


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