Новый международный терминал в аэропорту «Бегишево» откроется в 2020 году

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Строительство нового терминала международных воздушных линий аэропорта «Бегишево» начнется в этом году. Окончание строительства запланировано на 2020 год. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» коммерческий директор аэропорта Феликс Козлов.

Решение о строительстве нового терминала было принято в прошлом году, отметил спикер. «Речь идет о терминале международных воздушных линий, который уже в 2020 году распахнет свои двери для пассажиров», – добавил он.

По словам Козлова, площадь трехэтажного здания составит 8,5 тыс. кв. м.

«Надеемся, что благодаря строительству нового терминала сможем создать комфортные условия для наших пассажиров», – подчеркнул он.