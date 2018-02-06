Павел Салин: Татарстан уже не в первый раз выступает в качестве кадрового донора

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Татарстан уже не в первый раз выступает в качестве кадрового донора. Об этом в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» по поводу выдвижения министра экономики РТ Артема Здунова на пост Председателя Правительства Дагестана заявил директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

«До этого выходцы из республики уже приходили в другие регионы и на федеральный уровень. И такая практика признана успешной. Вспомните Николая Никифорова (министр связи РФ – прим. Т-и) на федеральном посту, Марата Хуснуллина в Правительстве Москвы. И этим объясняется выбор кандидатуры Артема Здунова», – уверен эксперт.

В этом случае речь идет не столько о выборе конкретного человека, сколько о выборе региона в качестве кадрового донора, добавил Салин.

«Но здесь есть новый серьезный вызов, потому что это не приход либо на федеральный уровень, который, условно говоря, космополитичен (там не смотрят на то, откуда ты), либо в Москву, которая тоже в принципе космополитична и благоприятна с точки зрения бюджетной обеспеченности», – заметил он.

Перед Здуновым стоит достаточно серьезный вызов, поскольку федеральный центр, судя по всему, решил начать серьезную обкатку нового неформального общественного соглашения с региональными этнократиями на Северном Кавказе. С кадровой точки зрения он заключается в опоре на внешние силы, отметил эксперт.

«Дагестан – это такой регион, где модель внешнего управления за постсоветский период практически никогда не менялась, опора всегда была на местные кланы. И даже когда там были попытки жесткой антикоррупционной зачистки, как после прихода Рамазана Абдулатипова, это приводило к тому, что одни кланы вытесняли другие», – заявил он.

Речь, по словам Павла Салина, идет о приходе в регион, который последние 25 лет функционировал на основе жестких клановых принципов. «Поэтому здесь нельзя говорить, что опыт копируется. Скорее, есть попытка развития этого опыта кадрового дотирования другого региона. И от того, получится у г-на Здунова справиться с поставленными перед ним задачами или нет, зависят его личные перспективы и перспективы команды, потому что наверняка он будет за собой перетягивать людей», – констатировал эксперт.

Кроме того, по его словам, от исхода эксперимента будет зависеть репутация Татарстана как кадрового донора.