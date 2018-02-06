Из «Бегишево» планируется запустить автобусы в Елабугу, Альметьевск и Ижевск

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году планируется запустить автобусное сообщение из аэропорта «Бегишево» в Нижнекамск. Также в планах – открыть сообщение с Елабугой, Ижевском и Альметьевском. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ» коммерческий директор «Бегишева» Феликс Козлов.

«Для хорошего развития аэропорта необходима транспортная доступность. “Бегишево” расположен на стыке сразу нескольких городов. Мы практически на одинаковом расстоянии находимся от Набережных Челнов и Нижнекамска, чуть дальше – Елабуга и Альметьевск», – отметил спикер.

Он напомнил, что в прошлом году из аэропорта в Набережные Челны начал курсировать шаттл.

«В этом году у нас в планах открыть автобусное сообщение с Нижнекамском. Мы активно по этому вопросу сотрудничаем с мэрией города и надеемся, что к летнему сезону нам удастся запустить шаттл и в этот город, – рассказал Козлов. – У Ижевска нет собственного международного аэропорта, поэтому пассажиры из Удмуртии, вылетающие за рубеж, пользуются услугами аэропортов Татарстана».