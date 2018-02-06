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В аэропорту «Бегишево» в этом году откроется станция техобслуживания самолетов

6 февраля 2018, 15:32 , Фото: Султан Исхаков

В аэропорту «Бегишево» в этом году откроется станция техобслуживания самолетов В перспективе планируется наладить техническое обслуживание воздушных судов МС-21.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году на территории аэропорта «Бегишево» запланировано открытие линейной станции технического обслуживания воздушных судов SSJ-100. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ» коммерческий директор аэропорта Феликс Козлов.

Открыть станцию технического обслуживания намерена татарстанская компания «Тулпар Техник», рассказал спикер.

«Появляются новые отечественные самолеты. В первую очередь речь идет об SSJ. Все мы знаем, что в ближайшее время появится новое воздушное судно, новый тип – МС-21. В этой связи очень важно, чтобы аэропорты могли обеспечить техническое обслуживание самолетов», – отметил он.

По словам Козлова, новая станция будет размещена в современном ангарном комплексе, расположенном на территории аэропорта «Бегишево». «Ангарный комплекс, который есть в аэропорту, позволяет обслуживать и большие воздушные суда», – заметил он.

Коммерческий директор аэропорта подчеркнул, что основная идея этого проекта – в будущем наладить техническое обслуживание самолетов МС-21.

«В перспективе здесь будет авторизованный центр обслуживания воздушных судов МС-21. Это будет один из первых в России центров по обслуживанию новых самолетов. Для нас это важно с точки зрения того, что авиакомпании предпочитают именно те аэропорты, где у них есть возможность обслужить свою технику», – резюмировал спикер.


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