Максим Шевченко: Управленцы из РТ помогут Дагестану стать процветающим регионом

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстанские управленцы сделают Дагестан одним из процветающих российских регионов, уверен известный журналист и общественный деятель Максим Шевченко.

Наведение порядка в Дагестане, по мнению эксперта, включает две составляющие.

«Первое – федеральному центру надоело пребывание Дагестана в состоянии черной криминальной дыры, откуда деньги уходили в Эмираты, Израиль и офшоры, имея промежуточным пунктом Азербайджан. Это первая составляющая, поэтому центр взялся за очищение Дагестана от криминальной элиты, которая ограбила народ и превратила потенциально процветающий регион в составе России в какое-то ущербное пространство, посреди которого высятся дворцы местной элиты», – предположил Шевченко.

Он добавил, что кадровые перестановки в Дагестане происходят в период, когда Россия находится под западными санкциями. Из-за введенных против нее ограничительных мер страна заинтересована в альтернативных источниках финансов.

«Долгое время наша страна была закрыта для исламской экономики. Лидером пробивания этой стены был Татарстан – [Минтимер] Шаймиев и [Рустам] Минниханов», – заметил журналист.

Татарстан является лидером в переговорном процессе, в том числе со Всемирным исламским банком и легальными международными исламскими фондами. Эти фонды активно вкладываются в Соединенные Штаты, а также Германию, Британию и другие страны Западной Европы, напомнил эксперт.

И в ситуации, когда американские санкции ограничивают приход денег с Запада, невероятно богатое и перспективное исламское финансовое направление становится очень важным, уверен Шевченко.

«Но есть одна особенность. Дело в том, что финансовые институты исламского мира совершенно не заинтересованы в контакте с криминальными элементами и криминальными схемами. Они имеют слишком хорошую репутацию и слишком дорожат своим именем», – подчеркнул Максим Шевченко.

Он напомнил, что Татарстан – это регион, который навел порядок в финансах. РТ является одним из самых благополучных и развивающихся субъектов Федерации, и республиканские кадры могли бы помочь с развитием другим регионам страны.

«Я думаю, что неформальным условием было наведение порядка, в частности, в исламском мире РФ. И я думаю, что эта беспрецедентно жесткая чистка демонстрирует нашим потенциальным партнерам в Катаре, Иране, Эмиратах, Малайзии, Индонезии, что Россия готова выполнять серьезные обязательства по диалогу с исламскими финансами», – отметил Шевченко.

Татарстану поручили это дело по очевидным причинам – республика вызывает доверие у исламских стран, а ее Президент Рустам Минниханов является лидером в этом вопросе.

«Я думаю, что разумные, честные, порядочные чиновники и управленцы из РТ помогут Дагестану восстановиться и стать одним из процветающих регионов в составе России», – выразил уверенность эксперт.

Он указал на огромный потенциал исламских инвестиций и привел в пример Великобританию и США. В этих странах, по его словам, практически все инвестиции в крупнейшие отели, недвижимость и экономику – это исламские деньги. Он объяснил такую ситуацию тем, что сегодня самый дешевый источник денег, связанный с нефтью, находится именно в исламском мире.

«И поэтому деньги могут быть огромными. Но они, конечно же, будут инвестировать только в те страны, где существует ясная и прозрачная экономическая политика, финансовая дисциплина. Поэтому предстоит сделать очень много. А местные элиты Дагестана никак не смогут помешать этому процессу. Я их очень хорошо знаю, они запуганы и только ждут, чтобы Аллах их помиловал», – заключил Максим Шевченко.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что Артем Здунов выдвинут в качестве кандидата на пост главы Правительства Республики Дагестан.