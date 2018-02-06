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В Дагестане против экс-главы города Кизилюрт возбуждено два уголовных дела

6 февраля 2018, 14:01 , Фото: Дагестанский Следственный комитет

В Дагестане против экс-главы города Кизилюрт возбуждено два уголовных дела Бывшего главу администрации города подозревают по статье «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления».
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). В отношении бывшего главы администрации города Кизилюрт Устархана Алюкова возбуждено два уголовных дела, сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Дагестан.

Его подозревают по статье «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления».

Следствие установило, что Алюков, используя должностные полномочия, незаконно предоставил в собственность местным жителям два земельных участка площадью 600 и 500 квадратных метров.

В данный момент следователи изучают все обстоятельства дела.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Дагестане задержали нескольких чиновников, подозреваемых в хищении средств, выделенных из бюджета республики для реализации социальных программ на территории региона.


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