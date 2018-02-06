В РТ мировые судьи ежегодно тратят на почтовые услуги около 65 млн рублей

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане проблемным моментом при организационном и материально-техническом обеспечении деятельности мировых судей является вопрос доставки судебной корреспонденции. Ежегодно на нее тратится около 65 млн рублей. Об этом сегодня на заседании Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку сообщила заместитель министра юстиции республики Надежда Рагозина.

Она рассказала депутатам о ходе выполнения постановлений Комитета по законности и правопорядку, посвященных обеспечению деятельности мировых судей республики.

Рагозина напомнила парламентариям, что по требованию действующего законодательства информация для участников судебного заседания должна направляться заказными письмами с уведомлением. Это, по ее словам, требует немало расходов.

«Мы ищем пути оптимизации расходования бюджетных средств», – отметила замминистра в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ». Так, в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах и Альметьевске используются услуги «Федеральной почтовой службы», когда корреспонденцию забирают курьеры. «Это позволило нам сэкономить в 2017 году примерно 10 млн рублей», – пояснила она.

Также в Татарстане активно используется SMS-оповещение участников заседаний. «Мы одними из первых запустили такую возможность. При наличии согласия со стороны гражданина ему направляется SMS-сообщение о месте, дате и времени рассмотрения дела. Это очень удобно и экономит нам средства», – заметила чиновник. По ее информации, таким образом в прошлом году удалось сэкономить около 6 млн рублей.

«Мы не останавливаемся и ищем иные пути экономии бюджетных средств. Однако законодательство нас достаточно серьезно ограничивает в этом», – заключила она.



