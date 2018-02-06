В республиканский закон об обращениях граждан могут внести изменения

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). В республиканский закон «Об обращениях граждан в Республике Татарстан» предлагается внести изменения. Соответствующий законопроект сегодня рассмотрели депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность рассмотрения обращений граждан», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Как сообщил глава парламентского комитета Шакир Ягудин, законопрект «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "Об обращениях граждан в РТ"» подготовлен по итогам мониторинга этого закона. В ходе мониторинга, по словам Ягудина, был высказан ряд замечаний и предложений по совершенствованию документа и в целях приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным.

Подготовленным законопроектом предлагается дополнить 4-ю статью закона нормой, устанавливающей возможность разместить на официальном сайте органа ответ на обращение по вопросу, затрагивающему интересы неопределенного круга лиц.

«На практике часто возникают ситуации, когда письменное обращение не содержит сути предложения, заявления либо жалобы, например не изложены конкретные просьбы, либо невозможно определить место или обстоятельства описываемых в обращении событий. В связи с этим не представляется возможным дать ответ по существу или определить соответствующий компетентный орган», – отметил Шакир Ягудин.

На основании закона от 24 ноября 2014 года «О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» рассматриваемым законопроектом предлагается направить письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства в сфере миграции, в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, и Президенту Республики Татарстан с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая когда текст письменного обращения не поддается прочтению.

Также предлагаемым документов предлагается внести уточнения в части организации личного приема граждан. В частности, предлагается информацию о месте приема, установленных для приема днях и часах, контактных телефонах должностных лиц, ответственных за подготовку приема граждан, доводить до сведения граждан через Интернет или СМИ и размещать в общедоступных местах в зданиях органов.

Перечень лиц, имеющих право на первоочередной личный прием в органах в дни и часы, установленные для личного приема граждан, предлагается дополнить полными кавалерами ордена Славы.

Члены Комитета по законности и правопорядку поддержали законопроект и рекомендовали президиуму Государственного Совета РТ включить этот вопрос в повестку дня очередного заседания парламента.