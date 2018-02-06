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Экономика и финансы

Курс биткоина опускался ниже 7 тыс. долларов

6 февраля 2018, 00:10

После падения курс криптовалюты несколько отыграл снижение.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Курс биткоина продолжил снижение и опускался ниже 7 тыс. долларов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные криптовалютной биржи Bitfinex.

К 22.28 по московскому времени стоимость биткоина снизилась на 15,66 процента и достигла 6,9 тыс. долларов.

Согласно данным на 00.07, курс несколько поднялся и превысил 7,1 тыс. долларов.

Среди причин, по которым дешевеют биткоин и другие криптовалюты, – заявления Китая, США, Индии и Южной Кореи об их регулировании, а также запрет рекламировать их в Facebook’е. 


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