Биткоин скатился до 8 тыс. долларов

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Курс биткоина за последние 24 часа упал более чем на 9 процентов и сейчас равняется примерно 8 тыс. долларов, сообщает РБК.

Продолжается падение и другой криптовалюты – Ethereum. Сейчас она стоит около 856 долларов.

Среди причин, по которым криптовалюты дешевеют, – заявления Китая, США, Индии и Южной Кореи о регулировании криптовалют, а также запрет рекламировать их в Facebook’е. В конце января из соображений безопасности социальная сеть запретила пользователям рекламировать криптовалюты или первичные размещения токенов (ICO).

В конце 2017 года биткоин достиг своей максимальной стоимости – его цена тогда превышала 20 тыс. долларов.