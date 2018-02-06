В Казани назвали имя «Спортсмена года» среди студентов Республики Татарстан

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). «Спортсменом года» по версии XIII ежегодной республиканской премии «Студент года-2017» в Республике Татарстан стала студентка четвертого курса Казанского государственного медицинского университета, мастер спорта России по фигурному катанию Чулпан Шаехова. Церемония награждения премии прошла в казанском КРК «Пирамида».

Победительница одной из самых престижных номинаций премии – четырехкратный серебряный призер чемпионата России и победитель этапов Кубка России. По словам самой девушки, ее девиз по жизни – выкладываться на все сто процентов вне зависимости от уровня соревнований, что она и продемонстрировала в финале студенческого конкурса.

Чулпан Шаехова получила в подарок премию размером в 15 тыс. рублей и памятную статуэтку «Студента года». Награждали чемпионку депутаты Государственной Думы ФС РФ от Татарстана Ольга Павлова и Ирек Зиннуров.

«С каждым годом номинация "Спортсмен года" становится все сильнее, и членам жюри становится все сложнее выбрать самого достойного спортсмена. У нас в Татарстане созданы все условия для того, чтобы наши студенты могли заниматься спортом. И тем почетнее, я думаю, стать "Спортсменом года"», – подчеркнул Зиннуров, вскрыв конверт с именем победителя.