Гран-при премии «Студент года-2017» в Татарстане завоевала Диляра Баширова из ПГАФКСиТ

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани на площадке КРК «Пирамида» прошла церемония награждения XIII Ежегодной республиканской премии «Студент года-2017». Гран-при престижной студенческой награды «взяла» представительница Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Диляра Баширова.

Девушка уже является стипендиатом грантов Президента Российской Федерации и мэра Казани, на сегодня ее портфолио включает более 18 научных публикаций. Кроме того, победительница премии – кандидат в мастера спорта по настольному теннису.

Помимо традиционной фирменной статуэтки премии и путевки на конкурс «Студент года России» в награду Диляра Баширова получила право обучения в любом вузе мира по республиканской программе «Алгарыш» и премию в 30 тыс. рублей из рук заместителя Председателя Госсовета РТ Татьяны Ларионовой.

«Я думаю, что не открою ни для кого секрета, сказав, что вы сегодня лучшие не только в республике, вы сегодня лучшие в России, – отметила почетная гостья студенческого праздника, обратившись к номинантам. – Это подтвердил Владимир Владимирович Путин, проведя День студенчества в Республике Татарстан. Действительно, у Татарстана и лучшие вузы, и лучшие студенты, и лучшие преподаватели. А самое главное – лучшие возможности, потому что наша республика как никакой другой регион дает шанс реализовать свои возможности на полную катушку».

В этот вечер на главной сцене Казани огласили имена победителей в 19 номинациях: были объявлены лучшие спортсмены, артисты, представители студенческих СМИ, научных и общественных организаций.

Всего в ушедшем 2017 году, по данным главного организатора конкурса – Лиги студентов РТ, заявки на участие в премии подали 386 участников в личных и коллективных номинациях из Казани, Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска и Альметьевска.

Победители «Студента года-2017» в коллективных номинациях получили сертификаты на сумму от 7 до 20 тыс. рублей на изготовление брендированной полиграфической продукции. Победители премии в личных номинациях получили денежные призы в размере 15 тыс. рублей.

В зрительном зале собралось свыше 1,5 тыс. представителей талантливой молодежи республики. Каждый из десяти вузов, студенты которого в этом году подали документы на участие в премии, привел в «Пирамиду» свою группу поддержки. Самыми активными участниками «Студента года» стали воспитанники Казанского (Приволжского) Федерального Университета: они в общей сложности подали 184 заявки.

Традиционно на церемонии награждения республиканской премии становится известен победитель в спецноминации «Вуз года». Награду в ней получает учебное заведение, за последний год отличившееся во всех областях работы. В этом году по решению жюри почетное звание решено было присваивать на основе рейтинга эффективности реализации молодежной политики в вузах Татарстана. Таким образом, победу в номинации «Вуз года» поделили сразу два вуза: Казанский (Приволжский) федеральный университет и Казанский государственный энергетический университет.