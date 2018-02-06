Для Успенского собора Свияжска московские реставраторы напишут иконостас-дублер

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). Иконостас-дублер для Успенского собора Свияжска, внесенного летом 2017 года в список объектов ЮНЕСКО, будет создан художниками-реставраторами Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ) в Москве. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» сообщила главный хранитель фонда древнерусской живописи Государственного музея изобразительных искусств РТ Вера Немтинова.

«Иконостас Успенского собора Свияжска по выигранному тендеру будут выполнять иконописцы МНРХУ – те же специалисты, кто и реставрировал иконы в 70-е. Мы со своей стороны им уже предоставили весь материал, они приезжали и сделали фрагменты того, что им необходимо для копирования, и сейчас они уже начинают эту работу. Доски заказаны, проходит ряд совещаний», – сказала Вера Немтинова.

Всего столичным реставраторам предстоит выполнить копии 59 икон.

К слову, как прокомментировала ИА «Татар-информ» заместитель министра культуры РТ Светлана Персова, реставрация собора должна завершиться уже в конце этого года.

Подлинные уникальные для всей России иконостасы Успенского собора и Троицкой церкви Свияжска (XVI века) находятся в коллекции (ГМИИ РТ).

В настоящее время казанские реставраторы заканчивают подготовку 63 икон из обоих храмов к транспортировке в Третьяковскую галерею, где с 20 февраля в течение трех месяцев будет проходить выставка «Сказание о граде Свияжске».

