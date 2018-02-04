Третьяковская галерея покажет 63 подлинных свияжских иконы

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). В Государственной Третьяковской галерее 20 февраля откроется выставка «Сказание о граде Свияжске», где будут представлены 63 подлинных иконы из иконостасов Троицкой церкви и Успенского собора острова-града. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» рассказала главный хранитель фонда древнерусской живописи ГМИИ РТ Вера Немтинова.

«Наш музей является основным по количеству памятников и по названию выставки, потому что свияжская коллекция икон хранится только в Татарстане, в Государственном музее изобразительных искусств РТ. Мы готовим по половине из каждого иконостаса – Троицкой церкви и Успенского собора. Это 62 памятника и еще маленькая икона "Умиление", которая гипотетически могла быть в келье святителя Германа – первого настоятеля Успенского Богородицкого монастыря», – сообщила собеседница агентства.

К слову, одну из икон, которые будут представлены на выставке в Москве, а именно – «Спас в силах», реставрировал художник-реставратор I категории Валерий Косушкин, который почти всю жизнь работает на фресках Успенского собора. Реставрация проводилась в столице, в Межобластном научно-реставрационном художественном управлении (МНРХУ). Эта икона станет главным образом центрального ряда иконостаса Успенского собора, впервые представ после реставрации раскрытой (расчищенной) после позднейших наслоений живописи.

«Особенность этой коллекции – уникальная живопись середины XVI века, которая представляет два возможных варианта, бытовавших в эпоху Ивана Грозного в Свияжске. И на территории Татарстана это единственные полностью сохранившиеся два иконостаса, которые представляют уникальнейшую ценность – как художественную, так и духовную. В России очень мало музеев, где полностью хранятся иконостасы, а у нас целиком два комплекса хранятся в одном музее. Это прецедент в музейной практике очень редкий, потому что после революции и дальнейшей реставрации памятников они попадали в разные столичные музеи, и иконостасы оказывались в экспозициях разных музеев. То, что у нас есть эти два иконостаса, уникальных во всей России, – это даже не золотой запас, это уже небесный запас», – объяснила Вера Немтинова.

Иконостас Троицкой церкви Свияжска – самый первый на территории современного Татарстана и самый первый в Казанской епархии. За долгие годы исследований ученые пришли к выводу, что первоначально поставлен он был не том виде, каким стал к концу XVI века. Сначала он был низким, в два ряда икон, а позже уже его достроили до пяти ярусов.

Иконостас Успенского собора был освящен трехрядным, причем центральный ряд составляли семь икон с изображениями по пояс. Позже праздничный ряд был дополнен с 12 икон до 16 Пасхальным циклом, а центральный был заменен с поясных на изображения в рост.

«Было желание построить здесь иконостас как в московских храмах, по типу кремлевских высоких пятиярусных. К тому же Успенский храм был особенным: на территории этого монастыря находилась крещальня (пристройка для крещения – прим. Т-и). Значит, мы должны понимать, что это был православный центр на территории Казанской епархии. Следовательно, и Успенский собор должен был быть открытой книгой для тех людей, которые еще не прочитали Святое писание. Все для них должно было быть очень очевидно и просто изложено, что мы и видим на фресках», – пояснила Немтинова.

Над реставрацией икон перед отправкой в Третьяковскую галерею работают небольшая бригада из четырех человек. Один из них ювелир, художник-реставратор по металлу Рафкат Мухаметшин. Он закрепляет местами деформированную позолоченную серебряную окантовку икон (басму) мельчайшими латунными гвоздиками – при этом не вколачивая их, а крайне деликатно вдавливая в древние образа. На закрепление таким способом каймы одной ростовой иконы уходит около двух суток. Как говорит сам мастер, это крайне быстро, потому что вне спешной подготовки к выставке у него ушла бы на это пара месяцев. Кроме того, в его силах до блеска очистить потемневший металл. Однако к выставке в Третьяковской галерее принято решение оставить иконы такими, какие они есть сейчас.

«Это будет следующей работой, потому что это нельзя сделать за такой короткий срок качественно – иначе мы не сохраним иконы. Думаю, когда иконы снова вернутся в Казань из Третьяковской галереи, к новой расширенной выставке уже здесь, в музее ИЗО РТ, мы сможет начистить их до блеска», – сказал Мухаметшин.

Всего в выставке «Сказание о граде Свияжске» в Третьяковской галерее примут участие восемь российских музеев и две крупные библиотеки.

Национальный музей РТ предоставит для экспозиции «оригинал из оригиналов, редкость из редкостей» – пелену (вытканное изображение, которое вешалось под особо почитаемые иконы – прим. Т-и) Казанской иконы Божией Матери конца XVI века и архиерейскую митру (головной убор для богослужений – прим. Т-и).

Кроме того, так как выставка сосредоточена на православии на татарской земле и значимости культуры, которая здесь развивалась, для всей России, в ней примут участие Ярославский и Муромский музеи-заповедники, Государственный исторический музей (ГИМ), Музей Московского Кремля, Третьяковская галерея, Троице-Сергиева лавра, а также Российская государственная библиотека (РГБ) и Библиотека Академии наук, предоставляющие рукописи.

«Экспонаты, предоставляемые этими музеями, связаны с темой выставки по исторической канве. Поход Ивана Грозного на Казань связан с продвижением через эти города. Так, он молился ярославским святым перед походом. Музей Московского Кремля предоставит икону "Благословенно воинство", которая особенно близка по стилю зеленофонным иконам Свияжска, таким как "Троица", "Иоанн Богослов Молчание", "Борис и Глеб", написанным на оливковом темно-зеленом фоне, и так далее», – добавила Немтинова.

В Москве реликвии будут экспонироваться в течение трех месяцев, а затем вернутся в Казань.

Сами жители Казани и Татарстана впервые увидели, причем только по половине уникальных иконостасов, на выставке в ГМИИ РТ в 2013 году. После демонстрации в Третьяковской галерее казанские музейщики планируют максимально широко показать коллекцию древнерусского искусства. После ремонта в здании музея, о котором было сказано Президентом РТ в декабре 2017 года, экспозицию намерены расширить на третий зал, выставив большее количество памятников и Свияжска, и древней коллекции икон, хранившихся ранее в Национальном музее РТ. Всего икон у ГМИИ РТ около тысячи.