«Волонтерами года-2017» в Татарстане стали Ольга Дютина и Тимур Туфетулов

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). «Волонтерами года-2017» в Республике Татарстан по версии XIII ежегодной республиканской премии «Студент года-2017» признаны студенты Казанского инновационного университета имени В. Тимирясова Ольга Дютина и Казанского (Приволжского) федерального университета Тимур Туфетулов. Почетные награды и премии в 15 тыс. рублей добровольцы получили сегодня на закрытии конкурса.

Награждал победителей заместитель генерального директора Дирекции спортивных и социальных проектов, член совета при Президенте РТ по противодействию коррупции Александр Карпов. Обратившись к лауреатам, он подчеркнул, что в первый раз за всю историю премии члены жюри не смогли прийти к единому мнению, слишком высока была конкуренция, а потому награду решено было вручить сразу двум участникам.

«В этом году исполняется ровно пять лет, как отгремела казанская Универсиада, признанная лучшей за время проведения студенческих игр, освещенная лучшими журналистами мира, которые показали нашу с вами страну, республику, город. Душа Универсиады – это 20-тысячная команда волонтеров, которая была собрана впервые в таком количестве. Это ваше достижение», – подчеркнул Карпов, обращаясь к присутствующим на церемонии.

Ольга Дютина – координатор направления «Помощь ветеранам» Татарстанского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Конкурент у нее был действительно серьезный – как заметил Карпов, хорошо, что дело решилось миром. Тимур Туфетулов в течение шести лет состоит в рядах волонтерского движения Казани, он работал на Всемирной летней Универсиаде 2013 года, чемпионате мира по водным видам спорта FINA 2015 года и десятках мероприятий по всей Европе. Кроме того, Тимур – волонтер #WorldSkillsKazan2019.