Экс-глава комитета земельных отношений Пестречинского района объявлен в розыск

(Казань, 5 февраля, «Татар–информ»). Экс-глава комитета земельных и имущественных отношений Пестречинского района 35-летний Алмаз Закиров объявлен в розыск, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В Высокогорском межрайонном отделе СУ СК России по РТ продолжается расследование уголовного дела о незаконном выделении земли чиновниками Пестречинского района. Дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Обвинение по этому делу, в том числе, было предъявлено бывшему руководителю Палаты имущественных и земельных отношений района Алмазу Закирову заочно, а сам он объявлен в розыск.

Ранее «Татар–Информ» сообщало, что обвиняемым по этому же делу проходит экс-руководитель Исполкома Пестречинского района Азат Валиуллин. По версии следствия, он и другие чиновники, воспользовавшись служебным положением, незаконно выделяли земельные участки под строительство частных домов без аукционов. Необходимые документы подделывались, земля выделялась в обход земельного законодательства.

На данный момент следствием установлен факт незаконного выделения четырех участков, общей площадью шесть тысяч квадратных метров. Следствие предполагает, что эта цифра не окончательная и речь может идти о сотнях выделенных участков.

Валиуллин своей вины не признал. На время следствия он помещен под домашний арест.

