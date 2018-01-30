Бывшего руководителя пестречинского исполкома задержали за махинации с землей

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Бывший руководитель исполкома Пестречинского района задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, с февраля по апрель сотрудники Палаты земельных и имущественных отношений и исполкома Пестречинского района отдавали земельные участки под индивидуальное жилищное строительство без аукционов.

Следствие полагает, что чиновники осознавали, что обходят закон, и решили подстраховаться нехитрым способом. Они давали объявления в СМИ о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством. Огромное число людей, которым была нужна земля под строительство, не обращали на эти объявления внимания.

Чиновники договаривались со своими «клиентами» и во время заключения договора меняли пункт, в котором оговаривалась возможность застройки. В результате этих уловок Пестречинскому муниципалитету был нанесен существенный ущерб.

В правоохранительных органах открыли уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Известно, что бывшего главу исполкома Пестречинского района задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.