Глава Минобрнауки РТ пообещал освободить педагогов от «вторичной» работы

(Высокая Гора, 5 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на совещании в Высокогорской школе № 1 глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов призвал педагогов больше внимания уделять своим ученикам. Он заверил, что постарается «максимально освободить педагогов от той работы, которая должна быть вторичной».

«Первичная – ученик и учитель. Мы все должны заниматься учениками. Это мое глубочайшее убеждение. Мы стараемся научить ребенка всему, чему угодно, только не школьной программе», – отметил вице-премьер.

Роль педагога в самоопределении школьника очень важна, подчеркнул он. «Мы с вами перестали создавать гражданина. Наверное, все-таки это первично. Многие наши ценности ушли на второй план, а это всегда было основой нашего государства, силы. Мы сегодня не протягиваем руку в какой-то ситуации, все стали эгоистами. Это не дети стали эгоистами, а мы, а они копируют нас, – сказал министр. – Мы никогда не жили так плохо нравственно, как сегодня. Давайте возвращать ценности».

«К сожалению, за 20 лет мы вожжи упустили, и сейчас все собрать в одночасье не можем. Но я убежден, что сегодня у нас ученики бесхозны. Учитель занят всем, чем угодно, и я его гружу непонятно чем, – добавил Бурганов. – Сейчас дети стремительно уходят вперед, и с ними нужно по-другому общаться. Они информированы лучше нас. Пятиклассник уже больше нас видел мир, а нам нужно успевать за этим. Занимайтесь учениками».

По его мнению, подготовить универсального ученика можно только в том случае, когда им занимается учитель. «Он будет любознательным, понимать, где и какие данные взять, чтобы проблемы устранить. Мы к подходу, к системе должны готовить», – заключил глава Минобрнауки РТ.