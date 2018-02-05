Минобрнауки РТ предложило Высокогорскому району создать дорожную карту по образованию

(Высокая Гора, 5 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Высокогорскому району Татарстана необходима дорожная карта по развитию образовательного пространства. Об этом заявила сегодня замминистра образования и науки – руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Гульнара Габдрахманова на заседании в Высокогорской школе № 1.

Сотрудники департамента провели в Высокогорском районе плановую выездную проверку образовательных учреждений. Она прошла с 9 января по 5 февраля и коснулась 23 школ, 18 филиалов, 39 дошкольных учреждений, семи организаций допобразования, исполкома и районного отдела образования, сообщила Габдрахманова.

В частности, специалисты оценили государственный контроль качества образования, госнадзор в сфере образования и контроль за соблюдением лицензионных требований.

По словам замминистра, в период с 2015-го по 2017 год по Высокой Горе в Департамент надзора и контроля в сфере образования поступило 20 обращений граждан, из них 11 – коррупционной направленности. Жители жаловались на организацию подвоза учащихся к образовательным организациям, закрытие детских садов, отказ в предоставлении места в дошкольных образовательных организациях, нехватку педагогических кадров в сельской местности и др.

Говоря о результатах проверки, Габдрахманова подчеркнула, что ряд детских садов в районе нуждается в капитальном ремонте, несколько учреждений не имеют ограждений.

«Высокогорский район находится по итогам прошлого года в “желтой” зоне по качеству образования. По общему рейтингу “За высокое качество образования” район – на 17-м месте. В сравнении с прошлым годом наблюдается повышение результатов на пять позиций», – рассказала докладчик.

В общеобразовательных организациях района доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет составляет 15 процентов, что ниже республиканского показателя. Всего имеют квалификационную категорию 506 педработников, из них с высшей – семь процентов, с первой – 53 процента, отметила глава департамента.

Она высказала несколько предложений по организации работы в школах. Так, для объективности оценивания учеников попросила проработать систему оценки достижений планируемых результатов по предметам согласно госстандарту.

«Качество уроков разное, иногда преобладает монолог учителя. Прошу обратить внимание на преподавание профильных предметов в школах, особенно когда уроки ведут молодые педагоги. В районе отсутствует система наставничества. Хотя перспективная молодежь в школах есть. Мы их видели, уроки достаточно неплохие, видно, что ребята хотят развиваться. Им нужно только немного помочь, – подчеркнула Габдрахманова. – Были уроки, проведенные на очень высоком уровне, которые могут служить образцом для методической работы. Это мы видели в высокогорских школах номер три и один».

Также она затронула тему материально-технического оснащения в школах. По словам докладчика, в пяти школах на момент проверки отсутствовали материально-технические условия для реализации образовательных программ. Есть отдельные школы, в которых нет спортивных залов. «Оснащение химическими реактивами остро стоит по всей республике», – добавила замминистра.

Кроме того, она рекомендовала использовать «большой потенциал начальной школы». «Если ребенка ежедневно готовить, давать хорошие уроки, правильно подбирать контрольные работы во время промежуточной аттестации, то подготовить к 60-балльному результату по ЕГЭ возможно», – заявила Габдрахманова.

Также руководитель департамента предложила обратить внимание на мониторинг эффективности проводимой воспитательной работы. «Очень много мероприятий. Нужно проанализировать результат», – сказала она.

В завершение замминистра заметила, что в районе есть школы, в которых открыты специальные коррекционные классы, но в некоторых из них отсутствуют ставки логопедов, психологов, нет обязательных развивающих занятий.