(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Международный аэропорт Казани возобновил работу в штатном режиме. Также в обычном ритме работают татарстанские аэропорты «Бегишево» и «Бугульма». Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Ранее плохие метеоусловия повлияли на регулярность выполнения полетов в аэропорту «Казань». В частности, рейсы из Шарджи, Санкт-Петербурга и Москвы произвели посадку на запасных аэродромах. Также было отменено и задержано несколько рейсов.

С пассажирами работали представители авиакомпаний по предоставлению напитков и горячего питания, размещению в гостинице.