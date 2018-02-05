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Аэропорт Казани возобновил работу в штатном режиме

5 февраля 2018, 17:16 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Аэропорт Казани возобновил работу в штатном режиме Плохие метеоусловия повлияли на регулярность выполнения полетов.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Международный аэропорт Казани возобновил работу в штатном режиме. Также в обычном ритме работают татарстанские аэропорты «Бегишево» и «Бугульма». Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Ранее плохие метеоусловия повлияли на регулярность выполнения полетов в аэропорту «Казань». В частности, рейсы из Шарджи, Санкт-Петербурга и Москвы произвели посадку на запасных аэродромах. Также было отменено и задержано несколько рейсов.

С пассажирами работали представители авиакомпаний по предоставлению напитков и горячего питания, размещению в гостинице.


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