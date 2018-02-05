(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В международном аэропорту Казани из-за непогоды отменено семь рейсов. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» пресс-секретарь казанского аэропорта Адель Гатауллин.

«Международный аэропорт “Казань” работает по фактической погоде», – отметил собеседник информагентства.

Метель, переохлажденные осадки и сильный боковой ветер повлияли на регулярность выполнения полетов в казанском аэропорту. Так, рейсы из Шарджи, Санкт-Петербурга и Москвы произвели посадку на запасных аэродромах.

Были отменены рейсы в Франкфурт-на-Майне, Москву (аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово»). Ночью был отменен рейс в Стамбул.

По словам представителей авиакомпании, пассажиры переоформляются на следующие ближайшие рейсы.

Пассажирам предоставляются напитки, горячее питание, проводится работа по их размещению в гостинице.