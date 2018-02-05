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Здоровье и среда

40 школьников собрала Заинская ЦРБ на день открытых дверей

5 февраля 2018, 23:45

Школьников принимали в рамках стартовавшего 3 февраля по всей республике IV фестиваля медицины «Ак халатлы фэрештэлэр – Ангелы в белых халатах».
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). 40 учащихся 9 – 11-х классов побывали в Заинской центральной районной больнице на дне открытых дверей. Об этом сообщает «Заинск-информ».

Школьников принимали в рамках стартовавшего 3 февраля по всей республике IV фестиваля медицины «Ак халатлы фэрештэлэр – Ангелы в белых халатах».

«Наша основная цель – рассказать о профессии врача. В этой профессии важно иметь желание быть врачом», – отметил в ходе мероприятия главврач медучреждения Рим Амеров.

Он провел для ребят экскурсию по обновленному зданию детского корпуса, после чего лекцию им прочитала начальник отдела кадров Марина Зинатуллина.


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