40 школьников собрала Заинская ЦРБ на день открытых дверей

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). 40 учащихся 9 – 11-х классов побывали в Заинской центральной районной больнице на дне открытых дверей. Об этом сообщает «Заинск-информ».

Школьников принимали в рамках стартовавшего 3 февраля по всей республике IV фестиваля медицины «Ак халатлы фэрештэлэр – Ангелы в белых халатах».



«Наша основная цель – рассказать о профессии врача. В этой профессии важно иметь желание быть врачом», – отметил в ходе мероприятия главврач медучреждения Рим Амеров.

Он провел для ребят экскурсию по обновленному зданию детского корпуса, после чего лекцию им прочитала начальник отдела кадров Марина Зинатуллина.