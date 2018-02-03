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Здоровье и среда

В Казани стартовал фестиваль медицины «Ангелы в белых халатах»

3 февраля 2018, 23:03

Каждый факультет КГМУ представит свои специальности на соответствующей практической базе совместно с работодателями.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). С 3 февраля в ведущих лечебных, профилактических и социальных учреждениях Казани стартовал IV фестиваль медицины «Ак халатлы фэрештэлэр – Ангелы в белых халатах», сообщает дирекция сайта Казанского ГМУ.

Главная идея фестиваля заключается в том, чтобы познакомить абитуриентов с медицинскими и социальными профессиями на месте будущей работы. Ребята получают более полное представление о будущей специальности.

Каждый факультет Казанского медицинского университета представит свои специальности на соответствующей практической базе и совместно с работодателями. После встреч с будущими медиками главные врачи ждут на встречу выпускников вуза, чтобы обсудить варианты возможного трудоустройства.


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