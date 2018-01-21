Стал известен сюжет фильма «Соло: Звездные войны. Истории»

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Корпорация Disney раскрыла подробности спин-оффа фантастической саги о молодом Хане Соло из «Звездных войн», сообщает «Лента.Ру».
Сюжет фильма «Соло: Звездные войны. Истории» режиссера Рона Ховарда завязан на знакомстве Соло с Чубаккой. В последствии Чубакка станет его преданным другом и сообщником.
Также в киноленте рассказывается о знакомстве Соло с Лэндо Калриссианом, темнокожем бароне-администраторе Облачного города, который проиграл главному герою космический корабль «Тысячелетний сокол».
Премьера фильма в России запланирована на 24 мая 2018 года. Продюсеры обещают, что представят зрителю «дерзкие подвиги Хана Соло в опасном преступном подполье».