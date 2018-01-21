Все новости Татарстан Россия

Культура

Стал известен сюжет фильма «Соло: Звездные войны. Истории»

21 января 2018, 23:13

Продюсеры обещают, что представят зрителю «дерзкие подвиги Хана Соло в опасном преступном подполье».
В Лос-Анджелесе скончалась продюсер «Звездных войн»
Мать актрисы Кэрри Фишер умерла через день после смерти дочери
В России вышел официальный трейлер фильма «Звездные Войны: Пробуждение Силы»
9-й эпизод «Звездных войн».снимет постановщик «Мира юрского периода»
«Звездные войны: войны клонов» выйдут на экраны летом этого года

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Корпорация Disney раскрыла подробности спин-оффа фантастической саги о молодом Хане Соло из «Звездных войн», сообщает «Лента.Ру».

Сюжет фильма «Соло: Звездные войны. Истории» режиссера Рона Ховарда завязан на знакомстве Соло с Чубаккой. В последствии Чубакка станет его преданным другом и сообщником.

Также в киноленте рассказывается о знакомстве Соло с Лэндо Калриссианом, темнокожем бароне-администраторе Облачного города, который проиграл главному герою космический корабль «Тысячелетний сокол».

Премьера фильма в России запланирована на 24 мая 2018 года. Продюсеры обещают, что представят зрителю «дерзкие подвиги Хана Соло в опасном преступном подполье».

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter