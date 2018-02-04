В Москве сильный снегопад повалил более 2 тысяч деревьев

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). В Москве сильнейший снегопад повалил более 2 тысяч деревьев. Об этом сообщил в своем «Твиттере» мэр столицы Сергей Собянин.

«По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи. Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось. Все службы работают в максимально усиленном режиме», – написал градоначальник.

Ранее Собянин сообщил о пяти пострадавших из-за непогоды москвичах.

Гидрометцентр объявил в столичном регионе штормовое предупреждение на 4 и 5 февраля. Уровень погодной опасности был повышен с «желтого» до «оранжевого». Из-за обильного снегопада в аэропортах Москвы были отменены 18 рейсов.