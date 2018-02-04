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В Москве снегопад привел к отмене 18 авиарейсов

4 февраля 2018, 10:55

Десятки самолетов не смогли вылететь из столичных аэропортов вовремя.
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(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Снегопад привел к отмене 18 авиарейсов, которые должны были вылететь из аэропортов Москвы. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

По данным на 10.46 по московскому времени, в аэропорту «Внуково» были отменены два рейса и задержаны еще восемь, а в аэропорту «Домодедово» – 16 и 14 соответственно. В аэропорту «Шереметьево» задерживались с вылетом 38 самолетов.

При этом ранее, в 9.04, из «Внуково» не могли вовремя вылететь 12 бортов, из «Домодедово» – 20, а из «Шереметьево» – 47. Об этом сообщал РБК.

По информации Гидрометцентра, с 9 часов 3 февраля до 6 часов 4 февраля в столице России выпало более половины, 53 процента, месячной нормы осадков (19 мм из 36). 


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