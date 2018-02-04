Фестиваль медицины «Ангелы в белых халатах» собрал более полутысячи участников

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). В мероприятиях фестиваля медицины «Ак халатлы фэрештэлэр – Ангелы в белых халатах» 4 февраля приняли участие более 350 школьников и 200 родителей и педагогов, сообщает Дирекция сайта Казанского ГМУ.



Сегодня в КГМУ прошла традиционная встреча с ректором Алексеем Созиновым. В Научной библиотеке состоялось интерактивное занятие по книге Гуго Глязера «Драматическая медицина». Также для школьников и их родителей были организованы экскурсии в музей истории КГМУ и музей патологической анатомии. Кафедра патологии и Центральная научно-исследовательская лаборатория представили школьникам современное оборудование для занятий наукой. После обеда эстафету приняла кафедра нормальной физиологии.



В рамках встречи состоялось награждение за самый интересный вопрос ректору. Кроме призов победители получили приглашение на завтрак с ректором, где смогли пообщаться в непринужденной обстановке.



Мероприятия фестиваля медицины продолжатся до 14 февраля.