Синоптики Татарстана предупреждают о ледяном дожде, метелях и сильном ветре

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Гидрометцентр Татарстана распространил штормовое предупреждение об опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях, которые ожидаются на территории республики вечером 4 февраля, ночью и днем 5 февраля.

Из-за прохождения активных фронтальных разделов вероятны сильные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя и дождя. Местами возможны гололед и туман.

Прогнозируются метели с ухудшением видимости до 500 м и менее, а также очень сильный южный ветер силой 15 – 20 м/с, местами порывами – до 25 м/с.

На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица. С крыш зданий будет сходить снег, предупреждают синоптики.