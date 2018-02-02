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Синоптики Татарстана предупреждают о сильном ухудшении погодных условий из-за циклона

2 февраля 2018, 11:18

Синоптики Татарстана предупреждают о сильном ухудшении погодных условий из-за циклона В республике 4 и 5 февраля ожидаются метели, сильный ветер порывами и ледяной дождь.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана предупреждают о существенном ухудшении погодных условий, которое ожидает республику 4 и 5 февраля из-за активного циклона.

Ухудшаться погода начнет с западных районов. При прохождении атмосферных фронтов ожидаются умеренные и сильные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя и дождя.

Вероятны метели с существенным ухудшением видимости и сильный ветер порывами до 19 – 24 м/с. Прогнозируется гололед, а на дорогах образуется сильная гололедица.

Температура воздуха в Татарстане в эти дни повысится до -3 — +2 градусов. Возможен сход снега с крыш, отмечается в сообщении Гидрометцентра РТ. 


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