Муфтий РТ рассказал имам-хатыбу мечети Пророка о развитии ислама в РФ

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин рассказал имам-хатыбу мечети Пророка в Медине (аль-Масджид ан-Набави) Хусейну ибн Абдель-Азизу Шейху о развитии ислама в России и, в частности, в Татарстане.

При этом он упомянул, что первый в мире печатный Коран был издан в Казани. Встреча состоялась в ходе визита делегации ДУМ РТ в королевство Саудовская Аравия, сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

Хусейн ибн Абдель-Азиз Шейх подчеркнул важность единства и братства мусульман всего мира, взаимопонимания верующих, соблюдения норм ислама и следования сунне пророка Мухаммеда.

После окончания встречи председатель ДУМ ответил на вопросы популярного в Саудовской Аравии издания «Уккяз», поделившись впечатлениями от пребывания в стране.

Паломники из Татарстана также побывали в Комплексе имени короля Фахда, где ежегодно издается 10 млн экземпляров Корана. Всего за время существования центра издано 300 млн экземпляров священной книги. Центр печатает книги и по системе Луи Брайля, а также выпускает аудиоверсии.