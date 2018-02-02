Муфтий Татарстана совершил пятничный намаз в мединской мечети Пророка

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и члены официальной делегации Духовного управления мусульман РТ сегодня совершили пятничный намаз в мечети Пророка в Медине. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

Совершение обязательной коллективной пятничной молитвы в одной из трех святынь ислама имеет важное значение. Коллективный намаз в любой из мечетей в 27 раз превосходит молитву, выполненную дома индивидуально. Особую роль в жизни мусульман играют три мечети, за совершение молитвы в которых награда увеличивается многократно.

Пророк Мухаммед наставлял: «Не следует отправляться в путь, если целью поездки не является посещение Запретной мечети (мечеть аль-Харам, расположенная в Мекке), моей мечети (мечеть Пророка, расположенная в Медине) и Отдаленной мечети (мечеть аль-Акса, расположенная в Иерусалиме)». Мечеть пророка, аль-Масджид ан-Набави, – вторая по значимости мечеть, намаз в которой равен тысяче молитв.

В эти дни руководство ДУМ РТ находится с визитом в королевстве Саудовская Аравия по приглашению правящего монарха Салмана бин Абдель-Азиза ас-Сауда.

