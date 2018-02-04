Высокий уровень сахара в крови приводит к умственным нарушениям в старости

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Группа ученых из Китая и Великобритании открыла новые негативные свойства сахара. Как выяснилось, высокий уровень сахара в крови связан с умственными нарушениями в пожилом возрасте, сообщает РИА «Новости».

Ученые полагают, что контроль за сахаром в крови поможет предотвратить последующее ухудшение работы головного мозга.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч пожилых людей за период около десяти лет. В ходе опыта ученые установили взаимосвязь между показателями гликированного гемоглобина и когнитивными нарушениями мозга. При этом ученые учитывали и другие медицинские показатели испытуемых: рост, вес, уровень образования и так далее.

У людей, страдающих от диабета или имеющих к нему предрасположенность, наблюдалось ускоренное снижение умственных способностей.

Ранее ученые рассказали о последствиях употребления сахара для кровеносной системы.