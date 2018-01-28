Ученые рассказали о последствиях употребления сахара для кровеносной системы

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Сахар может разрушить кровеносную систему человека, если его употребление не взять под жесткий контроль. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета, сообщает РИА «Новости».

Датские исследователи провели эксперимент, в результате которого выяснили, что чрезмерное поедание сахара нарушает приток крови в конечности и внутренние органы. По их словам, страдают также мозг и сердце.

При этом медики разрешают пить, к примеру, колу, если в рационе человека присутствует здоровая еда, а сам он ведет активный образ жизни. Однако, как предупреждают диетологи, если злоупотреблять сахаром, то кровообращение за две недели может снизиться до уровня, который наблюдается у 65-летних людей.