30 боевиков уничтожены ответным ударом ВС РФ в Сирии

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). 30 боевиков уничтожены ответным ударом Вооруженных сил РФ, который был нанесен по месту, откуда сбили российский штурмовик Су-25 в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Для атаки было использовано высокоточное оружие. Целью стала территория, подконтрольная «Джебхат ан-Нусре» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. Т-и). Место находится в провинции Идлиб.

Ранее стало известно, что катапультировавшийся из сбитого в САР самолета пилот погиб в бою. Су-25 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.