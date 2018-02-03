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Политика

30 боевиков уничтожены ответным ударом ВС РФ в Сирии

3 февраля 2018, 21:16

Катапультировавшийся из сбитого в САР российского самолета пилот погиб в бою.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). 30 боевиков уничтожены ответным ударом Вооруженных сил РФ, который был нанесен по месту, откуда сбили российский штурмовик Су-25 в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Для атаки было использовано высокоточное оружие. Целью стала территория, подконтрольная «Джебхат ан-Нусре» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. Т-и). Место находится в провинции Идлиб.

Ранее стало известно, что катапультировавшийся из сбитого в САР самолета пилот погиб в бою. Су-25 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.


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