Американский режиссер в Казани поборолся с Верди

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня на встрече с меломанами в Доме актера им. М. Салимжанова оперный режиссер Ефим Майзель рассказал о работе над «Набукко». Одна из ранних опер Джузеппе Верди в этом году открыла XXXVI Шаляпинский фестиваль в Казани.

«С композиторами бороться невозможно, но в Казани мне это сделать пришлось. В своей трактовке оперы я несколько отошел от задумки автора. Я это сделал для того, чтобы донести до современного зрителя атмосферу того времени, а главное – эмоции. Верди более 170 лет назад написал “Набукко”, и сейчас никто в точности не может сказать, что именно он думал в тот момент, что переживал», – рассказал режиссер.

Ефим Майзель признался, что сцены разграбления и уничтожения храма Соломона у Верди нет, но он показал ее в действии, чтобы передать весь накал страстей происходящего. Еще один авторский нюанс – увертюра, в которой зрителю предлагалось не только наслаждаться музыкой, но уже начать включаться в действие.

«Мне важно было показать, в чем состояла жизнь иудеев того времени, что было для них святого, дорогого и как именно оно проявлялась. Поэтому в увертюре я показал некий религиозный ритуал», – сказал Майзель.

Премьера оперы «Набукко» открыла Шаляпинский фестиваль в 2018 году. Это вторая постановка Майзеля в Казани. Впервые он приехал в столицу Татарстана, чтобы показать новое прочтение оперы Верди «Трубадур», которая вошла в постоянный репертуар Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля. Как утверждает сам режиссер, неожиданно для самого себя в Казани он стал «специалистом по Верди».

