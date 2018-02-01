В Казани открылся XXXVI оперный фестиваль имени Шаляпина

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня премьерой оперы «Набукко» в татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля открылся XXXVI оперный фестиваль им. Ф. Шаляпина, посвященный 145-летию всемирно известного баса. Новое прочтение произведения Джузеппе Верди представил казанскому зрителю оперный режиссер из США Ефим Майзель.

Аншлаг на премьере, а тем более на открытии такого знакового события, как Шаляпинский фестиваль, был предсказуем. Пока в фойе собирались многочисленные зрители, за кулисами артисты и работники театра поздравляли друг друга с премьерой.

Опера «Набукко» впервые была поставлена на казанской сцене в 2003 году, однако исполнитель главной роли ассирийского царя Навуходоносора Борис Стаценко отметил, что играет эту партию уже 24 года. «У Верди нет простых ролей, ни больших, ни малых. Но хочу сказать, что Набукко для меня не сложнее Риголетто», – рассказал он, готовясь к спектаклю.

Для новой постановки были изготовлены уникальные декорации, для каждого артиста сшиты богатые костюмы. Как призналась исполнительница роли Фенены, младшей дочери Набукко, артистка Красноярского театра оперы и балета Дарья Рябинко, только для нее было сшито три костюма по индивидуальным меркам.

Стоит отметить, что опера «Набукко» будет повторена 2 февраля, и актерский состав второго премьерного дня практически полностью изменится. Поэтому и все костюмы отшивались в двух экземплярах. Как рассказали в пресс-службе театра, обычно все костюмы – собственность театра. Впоследствии они будут использованы для этих ролей, но перешиты, при необходимости, на других актеров.

Отдельного внимания заслуживают декорации. Они настолько фундаментальны, что вряд ли могут использоваться для гастролей. Такое мнение высказал исполнитель роли Захарии, заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Валентий. «В Европу такие декорации не повезешь. Так что теперь заграничным гостям придется пожаловать в гости в Казань, чтобы увидеть столь грандиозную постановку “Набукко”», – отметил он.

По традиции перед первым спектаклем фестиваля со сцены с приветствием выступил именитый гость, мастодонт оперной сцены. В этом году открыл долгожданный праздник классической музыки народный артист СССР Владимир Васильев. «Шаляпин для меня, как и для любого артиста, очень много значит. Это Эверест, до которого нам еще карабкаться, тянуться. Да и сам он стремился к совершенству всю жизнь, хотя был разносторонне талантлив. Сегодняшний день примечателен для меня еще тем, что это дата рождения моей уже ушедшей супруги Екатерины Максимовой», – в этом месте речи знаменитого танцора и балетмейстера зал разразился аплодисментами.

Васильев зачитал список артистов и всех, кто трудился над сегодняшним спектаклем. При этом он отметил, что любит как всех вместе, так и каждого в отдельности. Со многими его связывает многолетняя дружба и творчество, добавил он.

Новая постановка оперы «Набукко» Ефимом Майзелем носит классический характер. Однако это не статичная, а, скорее, динамичная классика. Интересно, что действие оперы началось уже во время исполнения увертюры. Занавес поднялся, и перед зрителями предстали стены иудейского храма – словно каменно-хрустальные, на которых высвечивалась многократно повторенная звезда Давида. Многие зрители словно ждали исполнения во втором отделении прекраснейшего «Хора рабов». Еще во времена Верди эта часть оперы, которая по-итальянски звучит как «Va, pensiero» стала гимном революции, движения Рисорджименто, которое освободило Италию от иноземного ига и объединило страну.