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Игорь Орлов назвал уникальным событием открытие мечети «Нур Ислам» в Архангельске

3 февраля 2018, 18:23 , Фото: tatarstan.ru

Игорь Орлов назвал уникальным событием открытие мечети «Нур Ислам» в Архангельске По словам губернатора Архангельской области, самая северная мечеть восстановлена в историческом месте.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Открытие исторической мечети «Нур Ислам» в Архангельске является по-настоящему уникальным событием. Об этом в ходе встречи с Президентом РТ Рустамом Миннихановым в здании Правительства Архангельской области заявил ее губернатор Игорь Орлов.

«Сегодня состоится уникальное событие, которое, безусловно, войдет в историю региона и ислама в целом. Самая северная мечеть восстановлена в историческом месте», – цитирует Орлова пресс-служба лидера республики.

Он напомнил, что в прошлом году была выведена из эллинга подводная лодка «Казань», ежегодно в Архангельске проводятся Сабантуи.

В ходе встречи Рустам Минниханов обозначил векторы дальнейшего развития двух регионов.


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