Игорь Орлов назвал уникальным событием открытие мечети «Нур Ислам» в Архангельске

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Открытие исторической мечети «Нур Ислам» в Архангельске является по-настоящему уникальным событием. Об этом в ходе встречи с Президентом РТ Рустамом Миннихановым в здании Правительства Архангельской области заявил ее губернатор Игорь Орлов.

«Сегодня состоится уникальное событие, которое, безусловно, войдет в историю региона и ислама в целом. Самая северная мечеть восстановлена в историческом месте», – цитирует Орлова пресс-служба лидера республики.

Он напомнил, что в прошлом году была выведена из эллинга подводная лодка «Казань», ежегодно в Архангельске проводятся Сабантуи.

В ходе встречи Рустам Минниханов обозначил векторы дальнейшего развития двух регионов.