Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Рустам Минниханов: Торговый оборот между РТ и Архангельской областью – 4 млрд руб.

3 февраля 2018, 18:14 , Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов: Торговый оборот между РТ и Архангельской областью – 4 млрд руб. Архангельская область и Татарстан начали совместную работу в декабре 2012 года с подписания соответствующего соглашения.
Грантов для социально ориентированных НКО в РТ станет в два раза больше
Рустам Минниханов посетил первый в Казани вариативный детский сад
Рустам Минниханов вошел в Топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов России
Рустам Минниханов: «СМИ должны объективно освещать ситуацию в стране»
Промышленный пуск «ТАНЕКО» стал событием года – Президент РТ

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). На сегодняшний день торговый оборот между Татарстаном и Архангельской областью составляет 4 млрд рублей. Об этом на встрече с губернатором области Игорем Орловым заявил Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба лидера республики.

«Наши торгово-экономические отношения растут, торговый оборот между регионами составляет 4 миллиарда рублей, но резервы большие. В дальнейшем надо работать и в других направлениях», – отметил в ходе общения в Правительстве Архангельской области Минниханов.

Он обозначил и векторы дальнейшего развития взаимодействия двух регионов. По его словам, в РТ это судостроение, «КАМАЗы», нефтехимическая и пищевая продукция, в области – целлюлоза, картон, лесная и рыбная продукция.

Архангельская область и Татарстан начали совместную работу в декабре 2012 года с подписания соответствующего соглашения. Сегодня делегация республики приехала на открытие исторической мечети «Нур Ислам» в Архангельске.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter