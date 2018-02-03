Рустам Минниханов: Торговый оборот между РТ и Архангельской областью – 4 млрд руб.

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). На сегодняшний день торговый оборот между Татарстаном и Архангельской областью составляет 4 млрд рублей. Об этом на встрече с губернатором области Игорем Орловым заявил Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба лидера республики.

«Наши торгово-экономические отношения растут, торговый оборот между регионами составляет 4 миллиарда рублей, но резервы большие. В дальнейшем надо работать и в других направлениях», – отметил в ходе общения в Правительстве Архангельской области Минниханов.

Он обозначил и векторы дальнейшего развития взаимодействия двух регионов. По его словам, в РТ это судостроение, «КАМАЗы», нефтехимическая и пищевая продукция, в области – целлюлоза, картон, лесная и рыбная продукция.

Архангельская область и Татарстан начали совместную работу в декабре 2012 года с подписания соответствующего соглашения. Сегодня делегация республики приехала на открытие исторической мечети «Нур Ислам» в Архангельске.