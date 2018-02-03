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Минниханов прибыл в Архангельск на открытие мечети

3 февраля 2018, 12:00 , Фото: Ильнар Тухбатов

Минниханов прибыл в Архангельск на открытие мечети В архангельском аэропорту Президента встретил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл сегодня в Архангельск для участия в церемонии открытия мечети «Нур Ислам», сообщает пресс-служба главы республики. 

В архангельском аэропорту Президента встретил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В церемонии открытия храма примет участие духовный лидер мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин, который проведет первое богослужение в мечети.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Архангельской области проживает 2 тыс. 335 татар.


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