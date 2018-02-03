Минниханов прибыл в Архангельск на открытие мечети

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл сегодня в Архангельск для участия в церемонии открытия мечети «Нур Ислам», сообщает пресс-служба главы республики.
В архангельском аэропорту Президента встретил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
В церемонии открытия храма примет участие духовный лидер мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин, который проведет первое богослужение в мечети.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Архангельской области проживает 2 тыс. 335 татар.