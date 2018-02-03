МИД РФ назвало «безразмерным» подход США к использованию ядерного оружия

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Фактически «безразмерный» подход США к вопросу об использовании ядерного оружия вызвал глубокое разочарование у МИД РФ. Об этом сказано в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Речь идет о прописанной в новой ядерной доктрине, обнародованной вчера в США, возможности применения ядерного оружия в случае «чрезвычайных обстоятельств». Под ними в США понимаю практически любые, на их взгляд, агрессивные действия со стороны России и ее союзников.

«Уже при первом ознакомлении бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа», – подчеркивается в заявлении МИД.

По мнению специалистов, США начали масштабное наращивание ядерных вооружений под видом защиты от мнимой угрозы, исходящей от России.

«Нам, конечно, придется учитывать подходы, введенные теперь в оборот в Вашингтоне, и принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности», – отмечается на сайте ведомства.

МИД РФ призвал США к поиску решений проблем в сфере поддержания стратегической стабильности.