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Политика

МИД РФ назвало «безразмерным» подход США к использованию ядерного оружия

3 февраля 2018, 18:00

По мнению специалистов, США начали масштабное наращивание ядерных вооружений под видом защиты от мнимой угрозы, исходящей от России.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Фактически «безразмерный» подход США к вопросу об использовании ядерного оружия вызвал глубокое разочарование у МИД РФ. Об этом сказано в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Речь идет о прописанной в новой ядерной доктрине, обнародованной вчера в США, возможности применения ядерного оружия в случае «чрезвычайных обстоятельств». Под ними в США понимаю практически любые, на их взгляд, агрессивные действия со стороны России и ее союзников.

«Уже при первом ознакомлении бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа», – подчеркивается в заявлении МИД.

По мнению специалистов, США начали масштабное наращивание ядерных вооружений под видом защиты от мнимой угрозы, исходящей от России.

«Нам, конечно, придется учитывать подходы, введенные теперь в оборот в Вашингтоне, и принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности», – отмечается на сайте ведомства.

МИД РФ призвал США к поиску решений проблем в сфере поддержания стратегической стабильности.


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