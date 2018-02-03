Посол РФ в США прокомментировал новую ядерную доктрину Пентагона

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). В ближайшее время пройдут российско-американские консультации по поводу новой ядерной доктрины США, где «коллеги из Вашингтона найдут объяснения на многие пока еще неясные пассажи» документа, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова.

Доктрина требует внимательного изучения, но даже малая рассекреченная часть документа «вызывает озабоченность», сказал он.

Документ «не очень здорово настраивает на практическую работу», признал Иванов.

«Как российский дипломат, я хочу сказать, что вряд ли с нами надо говорить с позиции силы, вряд ли с нами надо говорить свысока и вряд ли нам надо указывать, что и как нам делать», — заявил Посол России в США.

В пятницу, 2 февраля, была обнародована новая ядерная доктрина США, которая, в числе прочего, отражает опасения Вашингтона по поводу превентивного ядерного удара со стороны России.

Вашингтон пообещал использовать собственный ядерный арсенал только с защитными целями.