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Политика

Посол РФ в США прокомментировал новую ядерную доктрину Пентагона

3 февраля 2018, 15:12

Документ «не очень здорово настраивает на практическую работу», сказал Анатолий Иванов.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). В ближайшее время пройдут российско-американские консультации по поводу новой ядерной доктрины США, где «коллеги из Вашингтона найдут объяснения на многие пока еще неясные пассажи» документа, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова.

Доктрина требует внимательного изучения, но даже малая рассекреченная часть документа «вызывает озабоченность», сказал он.

Документ «не очень здорово настраивает на практическую работу», признал Иванов.

«Как российский дипломат, я хочу сказать, что вряд ли с нами надо говорить с позиции силы, вряд ли с нами надо говорить свысока и вряд ли нам надо указывать, что и как нам делать», — заявил Посол России в США.

В пятницу, 2 февраля, была обнародована новая ядерная доктрина США, которая, в числе прочего, отражает опасения Вашингтона по поводу превентивного ядерного удара со стороны России. 

Вашингтон пообещал использовать собственный ядерный арсенал только с защитными целями.


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