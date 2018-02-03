WADA встревожено оправданием российских спортсменов

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обеспокоено решением Спортивного арбитража (CAS) оправдать российских спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление WADA.
Этим решением разочарованы другие атлеты, подчеркивается в заявлении агентства.
WADA поддерживает намерение Международного олимпийского комитета (МОК) обжаловать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, говорится в пресс-релизе.
Частичное удовлетворение жалоб 11 спортсменов подтверждает выводы комиссии МОКа Самуэля Шмидта, которая вела расследование системных нарушений допинговых правил в России, считают в агентстве.
Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 28 российских спортсменов и отменил их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.