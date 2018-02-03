Все новости Татарстан Россия

Спорт

WADA встревожено оправданием российских спортсменов

3 февраля 2018, 11:48

WADA поддерживает намерение Международного олимпийского комитета (МОК) обжаловать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.
Российскому антидопинговому агентству отказали в восстановлении прав
Министр спорта РФ заявил о доступе посторонних лиц к базе РУСАДА
WADA заявило о наличии доказательств употребления допинга российскими спортсменами
Международный олимпийский комитет намерен расформировать WADA
WADA может дисквалифицировать страны, чьи спортсмены чаще всего попадались на допинге

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обеспокоено решением Спортивного арбитража (CAS) оправдать российских спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление WADA.

Этим решением разочарованы другие атлеты, подчеркивается в заявлении агентства.

WADA поддерживает намерение Международного олимпийского комитета (МОК) обжаловать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, говорится в пресс-релизе.

Частичное удовлетворение жалоб 11 спортсменов подтверждает выводы комиссии МОКа Самуэля Шмидта, которая вела расследование системных нарушений допинговых правил в России, считают в агентстве.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 28 российских спортсменов и отменил их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter