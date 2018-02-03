Украина потребовала реформировать Совет безопасности ООН

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Украина на межправительственных переговорах потребовала реформировать Совет безопасности ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

Среди требований, в частности, прозвучали изменение права вето, исключение безрезультатных заявлений и предложений, а также отмена переговоры ради переговоров.

Киев выразил надежду, что реформы будут одобрены уже в этом году. В противном случае авторитет Совбеза будет стремительно снижаться, выразила мнение украинская делегация.

В настоящее время правом вето обладают все постоянные члены Совбеза ООН: Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. Это право можно применить для блокировки любой резолюции.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что о лишении России права вето в Организации Объединенных Наций могут думать лишь несведущие люди, в числе которых украинский министр иностранных дел Павел Климкин.