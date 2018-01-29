Все новости Татарстан Россия

Политика

Пушков рассказал, кто «мечтает» о лишении России права вето в ООН

29 января 2018, 06:26

Кроме РФ правом вето наделены все остальные постоянные члены Совета безопасности: Великобритания, Китай, США и Франция.
Пушков объяснил решение Польши по украинцам усталостью от «успехов» Порошенко
Пушков обозначил «парадокс Волкера»
Пушков заявил, что директор ЦРУ выписал Ким Чен Ыну «черную метку»
Пушков назвал уничтожение США сирийского Су-22 новым актом войны
Пушков назвал непродуктивной идею Трампа «привлечь Россию к ответу за Крым»

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). О лишении России права вето в Организации Объединенных Наций могут думать лишь несведущие люди, в числе которых украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве», – написал Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ранее Климкин заявил, что Совбез нуждается в срочном реформировании, потому что Россия злоупотребляет имеющимся у нее правом вето. Напомним, кроме РФ правом вето наделены все остальные постоянные члены Совета безопасности: Великобритания, Китай, США и Франция.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter