Пушков рассказал, кто «мечтает» о лишении России права вето в ООН

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). О лишении России права вето в Организации Объединенных Наций могут думать лишь несведущие люди, в числе которых украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве», – написал Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ранее Климкин заявил, что Совбез нуждается в срочном реформировании, потому что Россия злоупотребляет имеющимся у нее правом вето. Напомним, кроме РФ правом вето наделены все остальные постоянные члены Совета безопасности: Великобритания, Китай, США и Франция.